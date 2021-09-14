Иван Корчок пригласил Арарата Мирзояна в Словакию

Подтверждая растущую динамику отношений, Армения и Словакия активизируют совместную работу. Как сообщает «Арменпресс», на брифинге, проведенном после встречи с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отметил, что его доктрина заключается в максимальном использовании имеющегося потенциала сотрудничества.

«Нет сомнений в том, что в отношениях между Арменией и Словакией есть большой потенциал сотрудничества, особенно в экономическом направлении. Конечно, торговые показатели выросли, но мы должны поднять эти результаты. Армяне и словаки ждут ощутимых результатов. С точки зрения сотрудничества очень перспективна область энергетики. Словацкая компания в настоящее время ведет переговоры об участии в модернизации Мецаморской атомной электростанции. Также есть возможности для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, информационных технологий, цифровизации и туризма. Мы будем поощрять словаков приезжать в эту прекрасную страну, а армян - в Словакию», - сказал Иван Корчок.

Министр иностранных дел Словакии отметил, что как страна ЕС Словакия приветствует и поддерживает Армению в продолжении структурных реформ.

В завершение брифинга Иван Корчок передал министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну приглашение посетить Словакию при первой же возможности.