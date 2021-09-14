В Ереван прибыла первая партия отправленной Францией вакцины от COVID-19

Первая партия вакцины «AstraZeneca», состоящая из 25 000 доз, отправленная Францией, утром 14 сентября прибыла в ереванский международный аэропорт «Звартноц».

Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Франции в Армении, отметив, что в аэропорту ее приняли поверенный в делах посольства Франции в Армении Кристоф Кацахян и представители министерств здравоохранения и иностранных дел Армении.

«Оставшиеся поставки вакцины по согласованию с властями Армении будут продолжены завтра и в ближайшие недели», - говорится в сообщении посольства.