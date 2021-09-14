Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в текущей ситуации не в состоянии проводить атаки за пределами Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, ссылаясь на данные разведки.

"Текущая оценка разведывательного сообщества заключается в том, что давным-давно возможности "Аль-Каиды" настолько сильно деградировали, что она не в состоянии проводить атаки за рубежом", - заявил Блинкен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей США, отметив, что власти США все равно будут "сохранять повышенную бдительность", чтобы не допустить повторного возникновения такой угрозы.

Он признал, что в состав сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительства в Афганистане входят члены с "очень сложным послужным списком", такие как разыскиваемый ФБР министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани. По его словам, США будут сотрудничать с правительством талибов, "исходя из того, продвигает ли оно наши интересы", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Также госсекретарь объявил, что администрация США предоставит народу Афганистана гуманитарную помощь на $64 млн для удовлетворения важнейших потребностей в области здравоохранения и питания, а также для защиты женщин и детей.

Кроме того, Блинкен сказал, что планирует назначить высокопоставленного чиновника Госдепа, чтобы "полностью сосредоточиться" на поддержке женщин, чьи права оказались под угрозой со стороны режима талибов.