Школа им. Вардгеса Петросяна получит новое школьное имущество

На первом заседании 7-й сессии Совет старейшин Еревана постановил: ГНКО «51 основная школа» выделить капитальный грант на приобретение нового имущества для вновь построенного здания школы.

Как сообщает «Арменпресс», заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян сообщил, что планируется из расходной части бюджета 2021 г. по программе «Обеспечение общеобразовательных школ имуществом» выделить 22 миллиона 565 000 драмов.

Председатель постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам Леон Ованнисян отметил, что проект получил положительное заключение.

Решение было принято 40 голосами «за» при 1 «воздержавшемся».