Украина рассматривает Армению как важного партнера

14 сентября в Ереване началось VIII заседание армяно-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как сообщает «Арменпресс», на открытии заседания межправительственной комиссии с приветственной речью выступил министр экономики Армении, сопредседатель межправительственной комиссии Ваан Керобян. Он приветствовал делегацию, возглавляемую его коллегой, министром социальной политики Украины, Мариной Лабезной. Ваан Керобян выразил благодарность за проделанную за последние два дня работу и надежду, что усилия межправительственной комиссии создадут хорошую основу для углубления армяно-украинских торгово-экономических отношений.

«Думаю, что мы создали хорошие предпосылки для значительного ускорения темпов развития двусторонних отношений», - заявил министр экономики Армении.

По словам Керобяна, и армянская, и украинская стороны согласны, что армяно-украинские отношения имеют большой нереализованный потенциал, как например, в сфере туризма.

«Я думаю, что нам нужно этот пункт более подробно включить в наш протокол, чтобы встречи по этому вопросу состоялись до следующего заседания», - сказал министр экономики.

Второй важный момент, который будет включен в протокол VIII заседания армяно-украинской межправительственной комиссии, - это вопрос об организации армяно-украинского бизнес-форума. Ваан Керобян уверен, что в результате этих встреч родятся новые бизнес-идеи, новые инициативы и совместные проекты.

Ваан Керобян выразил надежду, что до следующего заседания, которое состоится в мае 2022 года, стороны проявят большой потенциал для развития отношений.

Министр социальной политики Украины, сопредседатель межправительственной комиссии Марина Лабезная в своем приветственном слове поблагодарила армянскую сторону за теплый прием и подчеркнула, что подписанный протокол является очень хорошей дорожной картой для развития двусторонних торгово-экономических отношений.

«После глобального кризиса, вызванного пандемией, в первой половине этого года мы уже видим положительную динамику в наших торгово-экономических отношениях. С этой точки зрения, безусловно, очень возможно обеспечить долгосрочное развитие украинско-армянских отношений по ключевым для наших стран направлениям. Украина Армению всегда считала сильным партнером на Южном Кавказе. Сегодня я хотела бы выделить все важные направления - построение прямых партнерских отношений, открытие новых рынков, сотрудничество на основе взаимовыгодных условий между нашими правительствами и бизнесменами», - сказала министр социальной политики Украины.

По словам Марины Лабезной, в последний раз армяно-украинская межправительственная комиссия заседала 8 лет назад, за это время появились новые возможности для обеспечения роста двусторонней торговли, которые нельзя упустить. По словам украинского министра, эти возможности созданы, в частности, в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства, фармацевтики, информационно-коммуникационных технологий и энергетики.

«В торговых отношениях наша задача - не только увеличить товарооборот, восстановить докризисный уровень, но и качественно расширить ассортимент продукции», - заявила Марина Лабезная.

В заседании комиссии участие принимали и другие официальные лица государственных органов Армении и Украины, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Армении Иван Кулеба.

По окончании заседания сопредседатели комиссии подпишут протокол VIII заседания межправительственной комиссии, после чего проведут брифинг с представителями СМИ.