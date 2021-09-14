Словакия поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Иван Корчок

Словакия ценит усилия Армении по установлению стабильности и мира в регионе. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Он выразил надежду, что после более чем 30 лет нестабильности в регионе начинаются новые процессы, которые в конечном итоге приведут к примирению.

«В ходе нашей встречи был затронут вопрос Нагорного Карабаха. Мы настоятельно рекомендуем воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации. Полное выполнение обязательств заявления от 9 ноября считаем весьма важным. Все конфликты приводят к страданиям простых людей. Если есть воля и решимость достичь мира, то можно разрешить любой конфликт. Мы, как государство-член ЕС, продолжаем поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы приветствуем меры по укреплению доверия, возвращению армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане. Возвращение армянских военнопленных и задерживаемых там мирных жителей должно быть продолжено, и должны быть созданы условия для разминирования, чтобы предотвратить дальнейшие потери», - сказал он.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок с официальным визитом находится в Армении. В Министерстве иностранных дел Республики Армения состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Словакии.

В рамках официального визита предстоят встречи с президентом Республики Армения, с премьер-министром Республики Армения и спикером Национального собрания Республики Армения.