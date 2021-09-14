Во фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана новый руководитель и секретарь

Армен Галджян избран новым руководителем фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на 1-м заседании 7-й сессии Совета старейшин сообщил мэр Еревана Айк Марутян.

«Поздравляю господина Галджяна с назначением. Фракция избрала и нового секретаря, Левона Ованнисяна. Вас я также поздравляю», - сказал Марутян.

Бывшим руководителем фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана был Сурен Эйрамджян, полномочия которого были прекращены 14 сентября. 12 февраля 2021 года на внеочередном заседании шестой сессии Эйрамджян заявил, что у него проблемы со здоровьем, из-за чего он отсутствовал на заседаниях Совета старейшин сессии 2019 года.