Главы МИД Армении и Словакии обсудили вопросы региональной безопасности

В ходе встречи в Ереване министры иностранных дел Армении и Словакии подробно остановились на развитии событий в регионе.

Как сообщает «Арменпресс», министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян на встрече с журналистами отметил, что они говорили о широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против народов Арцаха, и о совершенных в те дни преступлениях.

«Мы говорили о невыполнении Азербайджаном положений трехстороннего заявления. В частности, речь шла о невозвращении армянских военнопленных и принудительно задерживаемых гражданских лиц. Мы говорили о вопросах сохранения культурного наследия. Также о напряженности на армяно-азербайджанской границе, о провокационных действиях Азербайджана, о проникновении на территорию Армении. О мирном урегулировании всех существующих вопросов путем переговоров, в частности, о необходимости продолжения мирных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - представил Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок с официальным визитом находится в Армении. В Министерстве иностранных дел Республики Армения состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Словакии.

В рамках официального визита предстоят встречи с президентом Республики Армения, с премьер-министром Республики Армения и спикером Национального собрания Республики Армения.