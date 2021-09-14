По состоянию на 11:00 14 сентября в Армении подтверждено 657 новых случаев заражения COVID-19, 416 заболевших вылечились, есть 16 летальных исходов. За последние сутки проведено 5 067 тестов.

Всего проведено 1 621 916 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 249 803 случая заражения COVID-19, 233 521 из которых вылечились, есть 5 034 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 068 пациентов.

В предыдущий день зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 180.