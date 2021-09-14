Армения и Словакия реализуют совместные программы в сфере энергетики и информационных технологий

Армения и Словакия намечают развивать сотрудничество по ряду направлений. На встрече в Ереване министров иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Словакии Ивана Корчака, были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними отношениями, затронуты пути реализации имеющегося потенциала сотрудничества в различных сферах экономики.

«Отношения между нашими двумя странами развиваются по всем направлениям, и сегодня мы подтвердили, что должны приложить все усилия для укрепления этих отношений. В первую очередь это касается политического диалога. У нас уже есть политический диалог на высоком уровне, который касается как двусторонних, так и многосторонних отношений. Мы также говорили об экономических отношениях, особенно об имеющемся потенциале, который полностью еще не реализован. Мы должны приложить совместные усилия для развития энергетики, информационных технологий, зеленой энергетики, а также в области культуры и науки. Должен сказать, что в общих чертах намечены мероприятия, которые мы совместными усилиями начнем реализовывать уже в ближайшее время», - как передает «Арменпресс» сообщил Арарат Мирзоян.

Глава МИД Республики Армения поблагодарил Словакию и народ Словакии за помощь, оказанную Армении во время пандемии, а также за позицию, занятую Словакией во время и после последней Арцахской войны. Это касается как исполнительной власти Словакии, так и резолюций, принятых Парламентом Словакии.