Путин накануне вечером встретился в Кремле с Асадом

Президент Сирии Башар Асад посетил Москву с визитом, накануне с ним встретился президент РФ Владимир Путин. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Кремля.

"Очень рад Вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить Вас с прошедшим недавно днем рождения. Ну и, конечно, уже в личном формате - с очень хорошим результатом президентских выборов", - сказал Путин на встрече с Асадом.

По словам президента РФ, результаты выборов свидетельствуют о доверии сирийцев к Асаду "и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни".

"Знаю, что Вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться", - сказал Путин, отметив, что только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед.

Путин назвал главной проблемой Сирии сохранение там иностранного военного присутствия без разрешения ООН и сирийских властей. Это, по его мнению, "не дает возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством".

Также российский президент признал, что в Сирии сохраняются очаги терроризма, которые оказывают давление на мирных жителей.