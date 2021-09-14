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Помощник президента Азербайджана встретился с послом Ирана в Азербайджане

Помощник президента Азербайджана встретился с послом Ирана в Азербайджане

Помощник президента Азербайджана, заведующий Управлением внешней политики Аппарата президента Хикмет Хаджиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

Как сообщает «Арменпресс», об этом они написали в своих аккаунтах в Twitter.

«Благодарю за визит. Была продуктивная дискуссия и обсуждение вопросов нашей повестки и пути их преодоления», - написал после встречи помощник президента Азербайджана.

«Рад встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Мы обсудили с ним текущую ситуацию в двусторонних отношениях, вопросы, вызывающие взаимный интерес», - написал посол.

Отношения между Ираном и Азербайджаном в последние дни обострились. Причиной стало то, что азербайджанцы на дороге Горис-Капан (Армения) стали проверять иранские грузовики и даже требовать  от иранских водителей пошлин.


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