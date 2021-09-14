Премьер-министр Армении и Стефан Висконти обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
10:11, 14 Сентябрь, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян 13 сентября принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из правительства Армении, уточнив, что собеседники обсуждали пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и в этом контексте подчеркнули значение деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
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