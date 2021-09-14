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Премьер-министр Армении и Стефан Висконти обсудили пути урегулирования карабахского конфликта

Премьер-министр Армении и Стефан Висконти обсудили пути урегулирования карабахского конфликта

Премьер-министр Никол Пашинян 13 сентября принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из правительства Армении, уточнив, что собеседники обсуждали пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и в этом контексте подчеркнули значение деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ.


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