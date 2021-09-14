Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у побережья Японии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 22.46 понедельника по времени UTC (01.46 вторника мск).

Эпицентр располагался в 230,5 километра к северо-западу от города Сингу. Очаг землетрясения залегал на глубине 376 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]