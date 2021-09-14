В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:58, 14 Сентябрь, 2021
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у побережья Японии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 22.46 понедельника по времени UTC (01.46 вторника мск).
Эпицентр располагался в 230,5 километра к северо-западу от города Сингу. Очаг землетрясения залегал на глубине 376 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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