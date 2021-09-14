В результате нарушения правил сержант запаса получил смертельное огнестрельное ранение: Минобороны

На одном из боевых постов, расположенных на юго-восточном направлении Армении, 13 сентября, около 22:00, по предварительным данным, вследствие нарушения правил организации боевой службы смертельное огнестрельное ранение получил сержант запаса Мкртыч Сережаевич Овакимян 1978 года рождения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Для полного выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую боль утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.