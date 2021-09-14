Началось заседание Национального собрания Армении восьмого созыва. Как сообщает «Арменпресс», в Парламенте обсуждается вопрос избрания члена Комиссии по предотвращению коррупции.

На должность члена Комиссии по предотвращению коррупции выдвинута Мариам Галстян. На повестке дня Национального собрания также вопрос избрания кандидата на пост судьи Кассационного суда.

13 сентября Парламент завершил обсуждение деятельности Центральной избирательной комиссии Армении.