Цены на цветные металлы - 13-09-21

ЛОНДОН, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.48% и составила 2950.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.12% и составила 9640.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.68% и составила 2286.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.43% и составила 19880.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 34000.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.52% и составила 3086.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.