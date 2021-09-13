Перед мэрией Оттавы состоится официальная церемония поднятия флага Армении
По случаю 30-летия независимости Армении 21 сентября в 10:00 перед мэрией Оттавы состоится официальная церемония поднятия флага Армении. В мероприятии примет участие также мэр Оттавы Джим Уотсон. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Канаде.
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