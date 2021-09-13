По случаю 30-летия независимости Армении 21 сентября в 10:00 перед мэрией Оттавы состоится официальная церемония поднятия флага Армении. В мероприятии примет участие также мэр Оттавы Джим Уотсон. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Канаде.