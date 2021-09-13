Из-за COVID-19 скончалась беременная женщина

В одной из перепрофилированных больниц, занимающихся коронавирусным заболеванием, зарегистрирован случай смерти беременной женщины на сроке 19-20 недель. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, у женщины была острая дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония с 40% легочной инфекцией.