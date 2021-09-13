Указом президента Армении Армена Саркисяна, Камо Кочунц назначен первым заместителем Генерального штаба ВС Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другими указами Саркисяна Погос Погосян освобожден с должности начальника управления вооружений ВС Армении, а Саак Оганян - с должности начальника центральной военно-врачебной комиссии ВС Армении.