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Камо Кочунц назначен первым заместителем Генерального штаба ВС Армении

Камо Кочунц назначен первым заместителем Генерального штаба ВС Армении

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Камо Кочунц назначен первым заместителем Генерального штаба ВС Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другими указами Саркисяна Погос Погосян освобожден с должности начальника управления вооружений ВС Армении, а Саак Оганян - с должности начальника центральной военно-врачебной комиссии ВС Армении.


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