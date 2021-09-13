На полигоне Мулино начался основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021»

В Нижегородской области РФ на полигоне Мулино начался основной этап совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021». В практических действиях в составе коалиционной группировки войск принимают участие соединения, воинские части и подразделения Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ, а также воинские контингенты вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии.

Как сообщает Арменпресс, Армения участвует в ССУ в составе батальона, состоящего из танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений. За учениями проследил также министр обороны Армении Аршак Карапетян.

Учения основаны на опыте недавних боевых действий, в частности, в Сирийской Арабской Республике и Республике Арцах. Также были разработаны новые способы и методы совместной работы.

Полигон Мулино, на котором проходит основной этап учения, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов вооружения, в том числе оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».