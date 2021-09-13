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Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, oб этом в понедельник, 13 сентября, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в Женеве на конференции по оказанию экономической поддержки этой стране.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии говорил, что речь будет идти исключительно о нуждах афганского населения. Мас также добавил, что в перспективе "еще 500 млн евро" могут быть "доведены до народа Афганистана, в первую очередь по линии Организации Объединенных Наций".

Руководитель МИД ФРГ считает, что подобная поддержка возможна, несмотря на захват власти в Кабуле радикальным исламистским движением "Талибан". Данный шаг реализуем, даже если он потребует "технических переговоров" с талибами, подчеркнул Мас.

Конференция в Женеве созвана по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как отмечал его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, цель встречи заключается в сборе более чем 600 млн долларов (509 млн евро) на помощь афганскому народу в ближайшие четыре месяца. Средства должны пойти на борьбу с голодом и предотвращение гуманитарного кризиса.

Ранее Хайко Мас (Heiko Maas) говорил, что выступает за диалог с талибами и допускает финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет "оплотом терроризма". "В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны", - заявил Мас 2 сентября.


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