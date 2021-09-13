Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, oб этом в понедельник, 13 сентября, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в Женеве на конференции по оказанию экономической поддержки этой стране.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии говорил, что речь будет идти исключительно о нуждах афганского населения. Мас также добавил, что в перспективе "еще 500 млн евро" могут быть "доведены до народа Афганистана, в первую очередь по линии Организации Объединенных Наций".

Руководитель МИД ФРГ считает, что подобная поддержка возможна, несмотря на захват власти в Кабуле радикальным исламистским движением "Талибан". Данный шаг реализуем, даже если он потребует "технических переговоров" с талибами, подчеркнул Мас.

Конференция в Женеве созвана по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как отмечал его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, цель встречи заключается в сборе более чем 600 млн долларов (509 млн евро) на помощь афганскому народу в ближайшие четыре месяца. Средства должны пойти на борьбу с голодом и предотвращение гуманитарного кризиса.

Ранее Хайко Мас (Heiko Maas) говорил, что выступает за диалог с талибами и допускает финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет "оплотом терроризма". "В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны", - заявил Мас 2 сентября.