МВД Латвии обвинило Минск в миграционном кризисе на границах стран Балтии

Глава МВД Латвии Мария Голубева не сомневается в том, что кризис с мигрантами на границах прибалтийских стран был создан при участии властей Белоруссии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, правительство Латвии решило ввести режим ЧС на границе с Белоруссией из-за возросшего числа мигрантов из третьих стран, которые пытаются нелегально пробраться в республику со стороны Белоруссии.

"На мой взгляд, это совершенно очевидно (участие властей Белоруссии – ред.). Во-первых, на это указывает то, что были организованы рейсы в Минск из Ирака. Во вторых, то, что вооруженные люди в разных униформах, не только пограничной службы (Белоруссии – ред.), но и других провожали людей до наших границ. Точно также было в Литве и Польше, там фактически давили на людей и пытались их протолкнуть через границу. У нас может быть до такого фронтального давления не дошло, но то, что к границам провожали - совершенно точно", - сказала Голубева.

Она также сообщила, что всех мигрантов, попавших в страну с территории Белоруссии, допрашивают.

"Я могу сказать, что наши службы, которые занимаются безопасностью, очень внимательно следят за ситуацией. Все данные анализируются, со всеми мигрантами, которые попадают к нам, конечно, проводятся подробные интервью – чтобы не было никаких сюрпризов ни у нас, ни у ЕС", - сказала Голубева журналистам в понедельник.