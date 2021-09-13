Посол Армении и министр по делам госслужбы Италии обсудили вопросы сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян 13 сентября встретилась с министром по делам государственной службы Италии Ренато Брунеттой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол подробно представила министру реформы в системе государственного управления в Армении. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.