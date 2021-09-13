Вице-премьер Сурен Папикян представил новоназначенного губернатора Гегаркуника Карена Саркисяна

Вице-премьер Республики Армения Сурен Папикян 13 сентября посетил областной муниципалитет Гегаркуника, где представил аппарату, главам общин и руководителям инфраструктур области новоназначенного губернатора Карена Саркисяна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Сурена Папикяна, вице-премьер поблагодарил бывшего губернатора Гегаркуникской области, ныне министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна за его работу, отметив, что он ответственно руководил областью в течение трех лет.

Представляя Карена Саркисяна, вице-премьер отметил, что последний долгое время возглавлял Водный комитет министерства территориального управления и инфраструктур, а до этого занимал ответственную должность в водном секторе Гегаркуникской области. Поздравив Карена Саркисяна с назначением на новую должность, Сурен Папикян пожелал ему успехов и выразил готовность содействовать реализации любой благой цели.

Гнел Саносян назвал большой честью возглавить родной регион, подчеркнув, что имел возможность быть полезным своими опытом, знаниями и умениями. Он поблагодарил за предоставленную возможность, охарактеризовав период совместной работы как трудный, но полный достижений в разных сферах жизни области. Гнел Саносян пожелал новоназначенному губернатору успехов в решении сложных задач на благо области и его населения.

Карен Саркисян поблагодарил за доверие ему столь ответственной должности, отметив, что область будет развиваться в соответствии с программой правительства Армении и все обещания в обозримом будущем станут реальностью.