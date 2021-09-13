Глава МИД Армении обсудил с делегацией Франции вопрос нагорно-карабахского урегулирования

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 сентября принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти и заместителя начальника управления континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Сильвена Гиоге.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, ключевой темой встречи был широкий круг вопросов, связанных с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Арарат Мирзоян обратил внимание французского сопредседателя на сложившуюся вследствие 44-дневной войны гуманитарную ситуацию, подчеркнув необходимость немедленной и безоговорочной репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, заложников и мирных жителей.

Собеседники подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте министр Мирзоян отметил, что армянская сторона поддерживает позицию, выраженную в совместных заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ после 44-дневной войны, в частности, относительно необходимости долгосрочного и стабильного урегулирования конфликта на основе известных принципов.