Предстоящие на 14 сентября мероприятия
18:06, Сентябрь 13, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:03 Посол Армении и министр по делам госслужбы Италии обсудили вопросы сотрудничества
- 18:51 Вице-премьер Сурен Папикян представил новоназначенного губернатора Гегаркуника Карена Саркисяна
- 18:22 Назначены новые послы Армении в Беларуси и Катаре
- 18:12 Глава МИД Армении обсудил с делегацией Франции вопрос нагорно-карабахского урегулирования
- 18:06 Предстоящие на 14 сентября мероприятия
- 18:00 Тигран Мкртчян назначен послом Армении в Греции
- 17:52 Вице-премьер Григорян принял сопредседателей Совместной армяно-украинской межправкомиссии
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-09-21
- 17:42 Азиатские индексы - 13-09-21
- 17:35 Талибы выразили желание поддерживать политические отношения с Россией
- 17:20 ЦИК привержен работе в сотрудничестве со всеми политическими силами: Тигран Мукучян
- 17:12 НС обсуждает кандидатуру Мариам Галстян на должность члена Комиссии по предотвращению коррупции
- 17:09 В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму
- 16:57 Премьер-министр Пашинян принял специального представителя ЕС Тойво Клаара
- 16:35 Зеленский считает некорректным сравнение Украины с Афганистаном
- 16:07 В воинских частях и на боевых позициях республики проведены проверки
- 16:02 Арарат Мирзоян и Тойво Клаар обсудили вопросы региональной безопасности
- 15:33 МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси
- 15:26 В Анкаре состоялась встреча глав генштабов ВС Турции и Азербайджана
- 15:08 В Турции перевернулся автобус с туристами
- 15:06 В Азербайджане начались совместные с Турцией и Пакистаном военные учения
- 14:58 На первых играх СНГ Армения завоевала 13 медалей
- 14:37 Бибер победил в номинации "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards
- 14:34 Армения со всей строгостью осуждает все проявления терроризма: послание Армена Саркисяна президенту США
- 14:08 «Чистилище» Тиграна Мансуряна в Равенне удостоилось теплого приема
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