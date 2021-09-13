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Тигран Мкртчян назначен послом Армении в Греции

Тигран Мкртчян назначен послом Армении в Греции

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Тигран Мкртчян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Греческой Республике (резиденция в Афинах). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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