Тигран Мкртчян назначен послом Армении в Греции

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Тигран Мкртчян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Греческой Республике (резиденция в Афинах). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.