Вице-премьер Григорян принял сопредседателей Совместной армяно-украинской межправкомиссии

Вице-премьер Мгер Григорян принял сопредседателей Совместной армяно-украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества - министра социальной политики Украины Марину Лазебную, которая прибыла в Ереван для участия в 8-м заседании межправкомиссии, и министра экономики Армении Ваана Керобяна. На встрече присутствовали также посол Украины в Армении Иван Кулеба и посол Армении в Украине Владимир Карапетян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, в начале встречи вице-премьер отметил важность организации заседания армяно-украинской межправительственной комиссии с точки зрения развития социально-экономических отношений между двумя странами и выявления перспективных направлений сотрудничества. Мгер Григорян отметил, что торгово-экономические отношения между Арменией и Украиной имеют большой потенциал для развития, над реализацией которого правительство готово работать с украинскими коллегами.

Министр социальной политики Украины поблагодарила за прием и отметила, что для участия в заседании межправительственной комиссии прибыла в Армению в сопровождении большой представительской делегации. Марина Лазебная представила вице-премьеру основные вопросы, включенные в повестку межправительственного заседания, подчеркнув, что благодаря проделанной работе по итогам заседания двустороннее сотрудничество будет улучшено.

В ходе встречи вице-премьер также подчеркнул необходимость активизации контактов между деловыми кругами и представления украинскому бизнесу преимуществ армянского рынка.

Были затронуты особенности реализуемой в сфере социальной защиты в обеих странах политики, подчеркнута важность обмена опытом в этой сфере.

В завершение встречи вице-премьер пожелал плодотворных рабочих обсуждений в рамках межправительственной комиссии.