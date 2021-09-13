Азиатские индексы - 13-09-21

ТОКИО, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.22% и составил 30447.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.29% и составил 2097.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.33% и составил 3715.37 пункта, а HANG SENG снизился на 1.50% и составил 25813.81 пункта.