Азиатские индексы - 13-09-21
ТОКИО, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.22% и составил 30447.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.29% и составил 2097.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.33% и составил 3715.37 пункта, а HANG SENG снизился на 1.50% и составил 25813.81 пункта.
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