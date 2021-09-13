Талибы выразили желание поддерживать политические отношения с Россией

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* считает необходимыми визиты нового министра иностранных дел назначенного талибами правительства Амира Хана Мутаки в Россию, Китай и Иран, но проработка этих планов должна идти совместно с этими странами. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель политофиса движения Сухейль Шахин.

"Я считаю необходимым визиты в эти страны и поддержку политических отношений с ними, но это будет решаться в ходе двустороннего общения с этими странами. Визиты планируются, но когда они должны состояться, предстоит решить на двустороннем уровне, страны на двустороннем уровне должны обсуждать этот визит", - отметил Шахин.

Говоря о возможности смены состава сотрудников афганских зарубежных представительств, он отметил, что изменения будут сделаны при наличии такой необходимости в зависимости от решений нового руководства МИД.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки.