ЦИК привержен работе в сотрудничестве со всеми политическими силами: Тигран Мукучян

Основными принципами Центральной избирательной комиссии являются прозрачность и публичность, поэтому комиссия привержена работе в сотрудничестве со всеми политическими силами. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян в своем заключительном выступлении в Национальном Собрании.

«ЦИК всегда и отныне привержен сотрудничеству со всеми политическими силами и их представителями. Сверхцель одна - чтобы решения, которые принимаются в ходе избирательного процесса принимались в результате консенсуса, чтобы они были понятными для политических сил и не вызывали вопросов. Мы работали в такой логике в 2021 году и в будущем будем работать именно в таком стиле», - подчеркнул Мукучян.

Председатель Центральной избирательной комиссии считает очень важным, чтобы любое нарушение закона в ходе избирательного процесса получало должную оценку, становилось предметом расследования, было изучено до конца, что, по мнению Мукучяна, является лучшим механизмом предотвращения аналогичных явлений в будущем.

«В этом плане я рассчитываю, что у нас будет сотрудничество с НС, особенно в контексте представленных предложений и их обсуждения», - заключил Мукучян.