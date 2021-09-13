НС обсуждает кандидатуру Мариам Галстян на должность члена Комиссии по предотвращению коррупции

Национальное Собрание Армении обсуждает кандидатуру Мариам Галстян на вакантную должность члена Комиссии по предотвращению коррупции. Как сообщает Арменпресс, кандидатура Галстян была выдвинута на основании решения конкурсной комиссии.

Коснувшись деятельности комиссии, депутат НС Эрикназ Тигранян отметила: «Институционализация борьбы с коррупцией во всех странах имеет следующий вид: орган по предотвращению коррупции или орган по расследованию коррупции или по раскрытию преступлений. Комиссия по предотвращению коррупции - это орган по предупреждению коррупции, наделенный полномочиями декларировать имущество и доходы».

Комиссия состоит из 5 членов. На данный момент комиссия состоит из 4 человек: 6 декабря 2019 года возникла вакансия в связи с отставкой одного из членов.