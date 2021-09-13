В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму

Не менее 240 заключенных бежали в результате вооруженного нападения на тюрьму в штате Коги на севере Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Channels Television со ссылкой на представителя службы исправительных учреждений Нигерии.

Ранее газета Punch сообщила о 100 бежавших заключенных.

По данным телеканала, неизвестные вооруженные лица совершили нападение в воскресенье в полночь по местному времени, они вступили в перестрелку с охраной. На момент нападения в тюрьме содержались 294 человека. Началась операция по поимке бежавших заключенных, идет расследование инцидента.

Тюрьма была основана в 2008 году и рассчитана на 200 человек, отмечает телеканал.