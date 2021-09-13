Зеленский считает некорректным сравнение Украины с Афганистаном

Президент Владимир Зеленский считает некорректным сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения зависимости от помощи США.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал во время интервью Фариду Закарии на телеканале CNN, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос ведущего о том, боится ли Украина после вывода американских войск из Афганистана, что США могут так же «оставить ее одну», Зеленский отметил, что «это не совсем корректное сравнение, потому что Украина не зависит так от Соединенных Штатов Америки, как Афганистан зависел».

«И я уверен, что невозможно за 5-7 дней захватить такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина", - добавил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, а на востоке Украины начались военные действия, «с нами рядом никто не воевал, у нас не было никакой техники, кроме той, которая была у нас и наших военных».

Российская Федерация - это не армия Талибана. Это одна из самых сильных армий в мире. Поэтому я считаю, что мы отстояли свое государство, мы максимально независимы от какой-то другой страны», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что считает встречу с Байденом «мощной».