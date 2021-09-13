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В воинских частях и на боевых позициях республики проведены проверки

В воинских частях и на боевых позициях республики проведены проверки

С 8 по 13 сентября контрольная группа Управления службы Генерального штаба ВС Армении во главе с начальником управления совершила обход воинских частей, расположенных на восточном направлении, с целью проверки организации внутренней и караульной службы воинских частей, выполнения боевого дежурства. Как передает «Арменпресс», Минобороны Армении сообщает, что была проверка социально-бытовых условии личного состава, хранения оружия и боеприпасов, выполнения требований по соблюдению правил безопасности, подготовки к зиме, а также морально-психологического состояния.


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