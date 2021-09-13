Арарат Мирзоян и Тойво Клаар обсудили вопросы региональной безопасности

13 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что министр иностранных дел Арарат Мирзоян и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар подробно обсудили вопросы региональной безопасности.

Стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глава МИД подчеркнул, что для обеспечения региональной стабильности и безопасности важно сохранение режима прекращения огня, немедленное и безоговорочное возвращения военнопленных, гражданских заложников, все еще находящихся в Азербайджане, а также отказ от антиармянских настроений и воинственной риторики.

Министр иностранных дел Армении также подчеркнул, что незаконное присутствие азербайджанских Вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения и проведение военных учений в зоне нагорно-карабахского конфликта подрывают усилия по деэскалации в регионе.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по повестке партнерства РА-ЕС.