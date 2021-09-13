МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси

Три человека задержаны в Тбилиси и Кутаиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает МВД Грузии.

По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия проходили в разное время как в столице Грузии, так и регионе Имерети.

Среди задержанных 30-летний ранее судимый. В ходе обыска его личного автомобиля полиция изъяла пистолеты Макарова и ТТ, четыре обоймы и 22 патрона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Также в Тбилиси задержали 26-летнего молодого человека, у которого в машине нашли пистолет, изготовленный кустарным способом, обойму и четыре боевых патрона.

Кроме того, полиция задержала в регионе Имерети 49-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Во время обыска его дома в одном и сел Цагерского муниципалитета правоохранители нашли гранату типа Ф-1.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.