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В Турции перевернулся автобус с туристами

В Турции перевернулся автобус с туристами

 В Турции в районе Мугла произошло ДТП с участием туристического автобуса.

Водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом. По данным издания olumhaberi.com, спровоцировавший аварию водитель погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 украинский турист,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Аналогичные данные приводит Cumhuriyet, а агентство Demiroren передает, что среди туристов были и россияне.


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