На первых играх СНГ Армения завоевала 13 медалей

В Казани завершились первые игры стран СНГ, на которых спортивная делегация Армении завоевала 13 медалей.

Как сообщает «Арменпресс», более 1 100 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, представляющих Армению, Россию, Беларусь, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан разыграли 181 комплект медалей по 16 видам спорта.

В Казани из Армении было 55 спортсменов по 11 видам спорта, завоевавших 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Боксеры первыми добились успеха. Серебряные медали завоевали Арутюн Хачатрян (52), Айк Тадевосян (54 кг), Давид Симонян (80 кг), бронзовую медаль - Аршак Баблумян (63 кг). Далее на пьедестал почета поднялся Геворг Манукян, завоевавший серебряную медаль в весовой категории 65 кг. Самбисты Давид Овсепян (58 кг), Арам Агаджанян (64 кг) и Аршавир Баграмян (79 кг) стали бронзовыми призерами.

Стрелок Айк Бабаян принес Армении 5-ю серебряную медаль. В финале соревнований по стрельбе он с 245,3 балла занял второе место. Последние бронзовые медали были получены по тайскому боксу, настольному теннису и карате. Артур Погосян (54 кг) и Люси Тер-Давтян (63,5 кг) в тайском боксе завоевали третьи места, Авет Василян и Мушег Назарян выиграли медали в парном разряде по настольному теннису, а Гегам Никогосян (до 60 кг) выиграл в каратэ.

Вторые Игры СНГ намечены на 2023 год.