Канадский певец Джастин Бибер победил в категории "исполнитель года" премии MTV Video Music Awards.

"Музыка - это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех вместе", - сказал Бибер на церемонии вручения почетной статуэтки. Видео размещено в Twitter премии.

Наряду с этим певец обратил внимание на ситуацию с коронавирусом и поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин.

Кроме Бибера на награду претендовали американские певицы Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным MTV, Бибер получил больше всех номинаций - семь. Также канадец победил в номинации "лучшее поп-видео" за совместное исполнение песни Peaches с певцом Giveon.

Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA – статуэтка Лунного человек