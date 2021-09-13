«Чистилище» Тиграна Мансуряна в Равенне удостоилось теплого приема

В рамках концертов, посвященных 700-летию со дня смерти Данте Алигьери, 12 сентября на фестивале в Равенне прозвучала композиция «Чистилище» известного армянского композитора Тиграна Мансуряна. Она написана на основе одноименной части «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Концерт проводил всемирно известный дирижер Риккардо Мути. На вечере присутствовал и маэстро Мансурян.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Тигран Мансурян сказал, что концерт прошел прекрасно. Он признался, что редко слышал столь качественное исполнение. «То, что сделал Риккардо Мути со своим оркестром, хором, баритоном Гургеном Бавеяном и виолончелистом Джованни Солима, было просто замечательно. Такого хорошего звучания я еще не слышал. Были хорошие исполнения, но такого не было. Я очень доволен вчерашним концертом. Слушатель также остался доволен и очень хорошо принял «Чистилище». Думаю, одно из моих лучших произведений родилось в 700-ю годовщину смерти Данте», - сказал композитор.

Директор Центра изучения армянской культуры в Венеции Минас Лурьян, сыгравший важную роль в организации концерта, напомнил, что фестиваль в Равенне является одним из крупнейших культурных событий Италии и широко известен в мире благодаря именно дирижеру Риккардо Мути.

«Я сотрудничаю с фестивалем с 1990-х годов. Как директор Центра изучения и документации армянской культуры в Венеции, центра, имеющего музыкальное направление, я работаю не только с итальянскими музыкальными учреждениями. По случаю 700-летия со дня смерти Данте Алигьери Риккардо Мути захотел сотрудничать с Тиграном Мансуряном и с виолончелистом Джованни Солимой. Он прекрасно исполнил на виолончели «Чистилище»», - сказал Лурьян. И добавил, что Солима написал музыку для части «Божественной комедии» «Ад» а для части «Рай» музыку написал Валентин Сильвестров.

Минас Лурьян напомнил, что после окончания 44-дневной Арцахской войны было принято решение один из концертов фестиваля Равенны организовать в Армении. Он состоялся в Национальном театре оперы и балета им. А. Спендиаряна. «Чистилище» Мансуряна было исполнено под управлением Риккардо Мути.

«Мути решил, что будет дирижировать только произведением Мансуряна, а остальные произведения будут дирижировать более молодые дирижеры», - сказал Лурьян, добавив, что в ближайшее время в Италии ожидается еще несколько концертов.

Концерт в Опере Флоренции запланирован на 14 сентября, 15 сентября он состоится в Филармонии Вероны.

Коснувшись концерта 12 сентября, Лурьян сказал, что вечер под открытым небом прошел замечательно. Слушателей было около тысячи. Музыканты обеспечили великолепное звучание, концерт не отличался от вечеров, организованных в закрытых залах.

«Велика и роль Риккардо Мути. Произведений армянских авторов на таком уровне мало, мало и исполнено на таком международном уровне. Для всех нас это была большая гордость», - подчеркнул он, добавив, что на концерте присутствовали и государственные деятели, и поздравил Тиграна Мансуряна.

Анжела Амбарцумян