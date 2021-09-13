Первый после вывода войск США коммерческий рейс приземлился в Кабуле

Первый после вывода войск США коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Согласно агентству Франс Пресс, на борту самолета было не более 10 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.