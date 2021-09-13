Армен Григорян с 14 по17 сентября с рабочим визитом будет в Душанбе

С 14 по 17 сентября 2021 года секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян будет в столице Республики Таджикистан Душанбе для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности. Как передает «Арменпресс», в Совете безопасности Армении сообщили, что запланированы двусторонние встречи.