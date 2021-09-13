Армения заинтересована в расширении и углублении сотрудничества со Словакией: Министерство экономики

14 сентября в Армению с официальным визитом прибудет министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок. Визит направлен на дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений, придание им качественно нового импульса. Армяно-словацкие отношения традиционно дружеские и партнерские. Как передает «Арменпресс», Министерство экономики РА сообщает, что Словакия - один из сильных партнеров Армении в Европе, и Армения заинтересована в расширении и углублении сотрудничества со Словакией в политической, торгово-экономической, культурной и в других сферах, представляющих взаимный интерес, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Дипломатические отношения между Арменией и Словакией установлены 14 января 1993 году. Посол РА в Словакии Армен Папикян (резиденция в Вене) 17 декабря 2019 президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой вручил верительные грамоты. 15 ноября 2019 г. Баграт Акопян был назначен почетным консулом Республики Армения в Словакии.

Словакия в 2019 г. также решила в Ереване открыть посольство Словакии, которое открылось 24 февраля 2020 году при участии министра иностранных дел Словакии Мирослав Лайчика, находящегося в Армении с официальным визитом. Послом Словацкой Республики в Республике Армения является Мирослав Гачек.

Словакия 4 июня 2019 года ратифицировала Всеобъемлющее расширенное соглашение о партнерстве между ЕС и Арменией, которое является новой правовой основой для отношений со странами-членами ЕС.

21 ноября 2018 года в Ереване прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Словакии.

Внешнеторговый оборот между Арменией и Словакией в 2020 году составил 17 669,0 тыс. долларов США. Экспорт товаров из РА в Словацкую Республику в 2020 г. составил 8312,8 тыс. долларов США, импорт - 9356,2 тыс. долл. США.

Словакия с точки зрения экономики и бизнеса Армению рассматривает как узел на пути к центральноазиатским рынкам. В рамках децентрализованного сотрудничества двух стран налажено сотрудничество между Трнавским районом Словацкой Республики и Армавирской областью РА. Ереван и Братислава заключили побратимское соглашение.

В Парламенте Словакии действует группа дружбы с Арменией и Грузией, состоящая из 11 депутатов, представляющих разные фракции.

Словакия придерживается позиции ЕС по нагорно-карабахскому конфликту о мирном урегулировании конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

30 ноября 2004 г. Парламент Словакии принял резолюцию о признании Геноцида армян. Словакия была соавтором резолюций «Предотвращение геноцида», предлагаемых Арменией в Совете по правам человека ООН в Женеве в 2013, 2015 и в 2018 годах

Встречи на высшем уровне и взаимные визиты

Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчик посетил Армению в феврале 2020 года.

В январе 2019 г. в рамках Давосского экономического форума состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Н. Пашиняна с премьер-министром Словакии П. Пеллегрини.

Министры иностранных дел РА З. Мнацаканян и министр иностранных и европейских дел Словакии М. Лайчак встречались в сентябре 2018 года на Генеральной Ассамблее ООН, в декабре 2019 г. на заседании Совета министров ОБСЕ, в феврале 2019 г. на Совете безопасности в Мюнхене, в сентябре 2019 г. на Генеральной Ассамблее ООН, в декабре 2019 г. в рамках встречи Совета министров ОБСЕ.