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В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты

В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты

Испытания КНДР новой крылатой ракеты большой дальности угрозу российской территории не несут, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет, вряд ли эти ракеты несут угрозу для нашей территории", - сказал Джабаров.


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