Посол Королевства Бельгии в Армении Марк Михельсон вручил президенту Саргсяну верительные грамоты

Новоназначенный посол Королевства Бельгия в Республике Армения Марк Михельсон (резиденция в Москве) вручил президенту Республики Армения Армену Саргсяну верительные грамоты. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА. Поздравив посла со вступлением на должность, президент Саргсян выразил уверенность, что он приложит все усилия для дальнейшего обогащения и продвижения повестки армяно-бельгийских отношений.

Отметив, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Бельгией, посол Михельсон сказал, что такие годовщины - хорошая возможность оценить прошлое и проделанную работу, и уточнить, что делать в будущем.

По словам президента Саргсяна, дипломатические отношения, установленные 30 лет назад, имеют большой потенциал для развития и хорошие возможности для их расширения.

Президент Армении и посол Бельгии обсудили повестку двусторонних отношений, в частности, перспективы улучшения экономического сотрудничества и активизации торгово-экономических связей. Был подчеркнут большой потенциал сотрудничества, особенно в области науки, образования и биотехнологий.

Президент Саргсян отметил и важность развития туризма между двумя странами, отметив в качестве способствующего этому важному обстоятельству наличие прямого воздушного сообщения между Ереваном и Брюсселем.