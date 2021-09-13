Араик Арутюнян представил высшему командному составу АО нового министра обороны Камо Варданяна

13 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Министерство обороны Республики Арцах и представил высшему руководству армии новоназначенного министра обороны, командующего Армией обороны генерал-майора Камо Варданяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Арцаха.

Президент пожелал Камо Варданяну успехов на службе и поблагодарил бывшего министра обороны - командующего Армией обороны генерал-лейтенанта Микаэла Арзуманяна за многолетнюю службу в Вооруженных силах, подчеркнув его значительный вклад в дело защиты Отечества.

Были обсуждены и вопросы строительства армии, в обсуждениях участвовал и секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.