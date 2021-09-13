Время в Ереване: 11:07:36,   13 Сентябрь

Араик Арутюнян представил высшему командному составу АО нового министра обороны Камо Варданяна

Араик Арутюнян представил высшему командному составу АО нового министра обороны Камо Варданяна

13 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Министерство обороны  Республики Арцах и представил высшему руководству армии новоназначенного министра обороны, командующего Армией обороны генерал-майора Камо Варданяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Арцаха.

Президент пожелал Камо Варданяну успехов на службе и поблагодарил бывшего министра обороны - командующего Армией обороны генерал-лейтенанта Микаэла Арзуманяна за многолетнюю службу в Вооруженных силах, подчеркнув его значительный вклад в дело защиты Отечества.

Были обсуждены и вопросы строительства армии, в обсуждениях участвовал и секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]