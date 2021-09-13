Пентагон сообщил об испытании ракеты-перехватчика наземного базирования

Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США в воскресенье провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования, говорится в распространенном заявлении ведомства.

Согласно его данным, пуск был произведен с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния, в 10.30 по местному времени (20.30 мск). Речь идет о первом испытании трехступенчатой ракеты-носителя в двухступенчатом режиме, что расширяет возможности при ведении боевых действий,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно предварительным данным, в ходе испытаний американские военные выполнили все поставленные задачи, однако специалисты продолжат оценивать эффективность системы на основе телеметрии и других данных.