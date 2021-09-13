АБР финансирует расширение доступности электроэнергии в регионах Армении

Азиатский банк развития (АБР) с ЗАО «Электрические сети Армении» подписал контракт на сумму 35 миллионов долларов на модернизацию распределительных сетей, в особенности для обеспечения надежного электроснабжения регионов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт АБР.

Согласно источнику, 20 миллионов долларов из общего финансирования будет предоставлено АБР, а оставшиеся 15 миллионов долларов будут предоставлены Ведущим частным инфраструктурным фондом Азии (LEAP), которым управляет АБР.

«Энергоэффективность и безопасность зависят от инвестиций в устойчивую инфраструктуру. АБР продолжает помогать Армении в достижении этой цели, предоставляя долгосрочное финансирование частному сектору, которое не всегда бывает доступно в самой стране», - сказала Шантани Чакраборти, директор АБР по финансированию инфраструктур Центральной, Западной и Восточной Азии. Проект будет финансировать вторую фазу долгосрочной инвестиционной программы АЭС, которая направлена на дальнейшее расширение доступности электроэнергии в регионах Армении.

По данным АБР, эти инвестиционные программы были запущены в 2016 году. Первый этап, на котором АБР предоставил кредит в размере 80 миллионов долларов, был сосредоточен на столице Ереване и был завершен в 2020 году. Второй этап направлен на реконструкцию распределительных сетей, модернизацию устаревшего оборудования подстанций, ремонт кабельных линий и инфраструктур АЭС, а также на установку новых электрических соединений.